Путин передал Катару право провести следующий ЧМ

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в воскресенье, 15 июля, принял участие в символической церемонии передачи права на проведение следующего чемпионата мира по футболу Катару.

Мероприятие, на котором присутствовали эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, состоялось в Кремле.

Как сообщает РИА "Новости", Владимир Путин тепло поприветствовал катарского гостя и вручил ему футбольный мяч, которым сегодня вечером должны будут сыграть сборные Хорватии и Франции в финале чемпионата мира по футболу 2018 года.