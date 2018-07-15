Путин передал Катару право провести следующий ЧМ
15 июля 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в воскресенье, 15 июля, принял участие в символической церемонии передачи права на проведение следующего чемпионата мира по футболу Катару.
Мероприятие, на котором присутствовали эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, состоялось в Кремле.
Как сообщает РИА "Новости", Владимир Путин тепло поприветствовал катарского гостя и вручил ему футбольный мяч, которым сегодня вечером должны будут сыграть сборные Хорватии и Франции в финале чемпионата мира по футболу 2018 года.
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