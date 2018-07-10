Россияне назвали Францию главным претендентом на победу в ЧМ по футболу

Жители России считают Францию главным претендентов на победу в ЧМ-2018 по футболу. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по определению победителя турнира.

Как сообщают РИА Новости, 21% опрошенных отдают предпочтение сборной Франции, второе место в рейтинге занимает Англия. За неё проголосовали 18%. За Хорватию болеют 17% и 14% отдали свой голос сборной Бельгии.

Опрос был проведен 8 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%

Напомним, что в Санкт-Петербурге, 14 июля, пройдет матч за третье место, а на стадионе «Лужники» пройдет итоговая игра за первое место (15 июля).