Немецкая пресса обвиняет российских футболистов в применении аммиака

Немецкие СМИ пишут о том, что футболисты российской сборной нюхали аммиак в перерывах матчей против Испании и Хорватии. Делали это спортсмены якобы в подтрибунных помещениях. ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил со стороны России

В качестве доказательства Bild разместил фотографию защитника сборной России Ильи Кутепова, который якобы что-то вдыхал перед выходом на поле.

Россияне хотели получить физическое превосходство над соперником, пишут журналисты, отмечая, что аммиак не является запрещенным препаратом.

В газете Süddeutsche Zeitung размещен комментарий анонимного представителя российской сборной, который подтверждает факт использования аммиака в матче 1/8 финала с Испанией.