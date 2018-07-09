Немецкая пресса обвиняет российских футболистов в применении аммиака
9 июля 2018, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкие СМИ пишут о том, что футболисты российской сборной нюхали аммиак в перерывах матчей против Испании и Хорватии. Делали это спортсмены якобы в подтрибунных помещениях.
В качестве доказательства Bild разместил фотографию защитника сборной России Ильи Кутепова, который якобы что-то вдыхал перед выходом на поле.
Россияне хотели получить физическое превосходство над соперником, пишут журналисты, отмечая, что аммиак не является запрещенным препаратом.
В газете Süddeutsche Zeitung размещен комментарий анонимного представителя российской сборной, который подтверждает факт использования аммиака в матче 1/8 финала с Испанией.
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