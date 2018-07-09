Российские футболисты вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018
9 июля 2018, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
Два футболиста российской сборной вошли в сборную открытий по версии ESPN. Ими оказались нападающий Артём Дзюба и полузащитник Денис Черышев. Черышев и Дзюба стали лучшими бомбардирами сборной России на турнире.
По версии телеканала ESPN, они совершили наибольший прорыв на чемпионате мира по футболу 2018 года. В активе Дзюбы три гола, а у Черышева – четыре, сообщает ТАСС.
В состав символической сборной также входят: вратарь из Южной Кореи Чо Хён У, полузащитники из Уругвая Родриго Бентакур и Японии Такаси Инуи, защитники Бенжамин Павар и Лукас Эрнандес (Франция), нападающие Меттю Леки (Австралия) и Анте Ребич (Хорватия).
Напомним, что сборная России дошла до четверть финала, проиграв команде Хорватии в серии пенальти. Российская сборная впервые вышла в плей-офф ЧМ с 1986 года.
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