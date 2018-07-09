Российские футболисты вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018

Два футболиста российской сборной вошли в сборную открытий по версии ESPN. Ими оказались нападающий Артём Дзюба и полузащитник Денис Черышев. Черышев и Дзюба стали лучшими бомбардирами сборной России на турнире. Черчесов назвал главное достижение сборной на чемпионате мира

По версии телеканала ESPN, они совершили наибольший прорыв на чемпионате мира по футболу 2018 года. В активе Дзюбы три гола, а у Черышева – четыре, сообщает ТАСС.

В состав символической сборной также входят: вратарь из Южной Кореи Чо Хён У, полузащитники из Уругвая Родриго Бентакур и Японии Такаси Инуи, защитники Бенжамин Павар и Лукас Эрнандес (Франция), нападающие Меттю Леки (Австралия) и Анте Ребич (Хорватия).

Напомним, что сборная России дошла до четверть финала, проиграв команде Хорватии в серии пенальти. Российская сборная впервые вышла в плей-офф ЧМ с 1986 года.