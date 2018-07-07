Первый тайм между Россией и Хорватией завершился со счетом 1:1
7 июля 2018, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Первый тайм между Россией и Хорватией завершился со счетом 1:1. В самом конце первой пловины игры отличился Андрей Крамарич. Первым гол забил нападающий сборной России Денис Черышев на 32-й минуте.
Сборные России и Хорватии борются за выход в полуфинал.
На данный момент Денис Черышев - лучший бомбардир российский сборной на ЧМ-2018. Он забил четыре мяча. На счету Артема Дзюбы - три забитых гола.
Трибуны на стадионе "Фишт" в Сочи переполнены. Трое прославшихся болельщков в кокошниках приехали на матч. Ранее сегодня в Самаре играли Англия и Швеция. Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018.
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