Первый тайм между Россией и Хорватией завершился со счетом 1:1. В самом конце первой пловины игры отличился Андрей Крамарич. Первым гол забил нападающий сборной России Денис Черышев на 32-й минуте. «Фанаты в кокошниках» приехали в Сочи на матч Россия-Хорватия

Сборные России и Хорватии борются за выход в полуфинал.

На данный момент Денис Черышев - лучший бомбардир российский сборной на ЧМ-2018. Он забил четыре мяча. На счету Артема Дзюбы - три забитых гола.

Трибуны на стадионе "Фишт" в Сочи переполнены. Трое прославшихся болельщков в кокошниках приехали на матч. Ранее сегодня в Самаре играли Англия и Швеция. Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018.