Бразилия - Мексика 2:0 и бразильцы в ¼ финала

Поединок состоялся в Самаре на стадионе «Космос Арена». рассудил команды итальянский рефери Джанлука Рокки. Конкуренты сборной Бразилии с завидным постоянством покидают ЧМ-2018. Немцы не вышли из группы, Аргентина, Португалия и Испания собрали свои манатки после матчей 1/8 финала.

Бразилия является фаворитом встречи, но «селесао» никогда не было легко в поединках против этого соперника .В целом, «пентакампеоны», как любят их называть мексиканские болельщики, в хорошей форме.

Игра началась с атак мексиканцев. Обе команды взяли хороший темп и рывки на ворота пошли одна за другой. На поле столкнулись две слишком темпераментные команды. Игра выровнялась. Все атаки мексиканцев бразильцы останавливали в центре поля.

После 15 минуты бразильцы меньше владеют мячом, а мексиканцы создали душную атмосферу в штрафной бразильцев, хотя душной была погода и в Самаре под 40 градусов и должны были реализовать своё преимущество, но не хватило заключительного , результативного удара по воротам.

Бразильцы к 25 минуте выровняли игру и сумели создать нервозную обстановку у ворот ацтеков. Типичный латиноамериканский футбол в 1-м тайме закончился безрезультатно.

Второй тайм бразильцы начали более активно и болельщики наконец-то увидели раскрепощенный, непредсказуемый футбол, на 49 минуте Каземиро сильно бьет , но голкипер Очиа спасает ворота.

Бразильцы заиграли более широко, создавая себе пространство за счет быстрого передвижения, очень заметен на поле Виллиан и к 50 минуте бразильцы нанесли 18 ударов из них 8 в створ ворот, а у мексиканцев только 9 ударов из них 3 в створ. На 51 минуте Неймар замыкает великолепную передачу Виллиана и счет становится 1:0.

Мексиканцы пытаются отыграться, но в их атаках нет завершающего удара.

Апофеоз матча случился на 89 минуте, когда Неймар убегает от защитников в отрыв и точно передает мяч Фермино, который принимает его передачу, бьет и счет становится 2:0. Это еще раз подтверждает реноме бразильцев, которые всегда заточены на победу и в эмоциональном и психологическом плане. Они продолжат движение уже в 1/4финала чемпионата.

А мексиканцы покидают чемпионат и Россию с высоко поднятыми сомбреро.