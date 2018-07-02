Путин следил за матчем России и Испании и 2 раза звонил Черчесову
2 июля 2018, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
В России празднуют победу российской сборной по футболу над сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Президент РФ Владимир Путин поздравил главного тренера нашей команды Станислава Черчесова и всю команду с победой и выходом в 1/4 финала ЧМ-2018.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не смог приехать на стадион "Лужники" вчера, но болел за нашу команду весь матч. По словам Пескова, Путин дважды в воскресенье звонил Черчесову.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент звонил Черчесову до матча и после. Разговаривая с Черчесовым до игры, Путин пожелал успеха в предстоящем матче и отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное — вышли из группы, - сообщает ТАСС.
Поздравляя Черчесова с победой команды, Путин отметил, что тактика Черчесова дала свои результаты.
Напомним, на трибунах за сборную России эмоционально болели премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана. А за испанцев - король Испании Филипп VI.
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