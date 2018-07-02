Путин следил за матчем России и Испании и 2 раза звонил Черчесову

В России празднуют победу российской сборной по футболу над сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Президент РФ Владимир Путин поздравил главного тренера нашей команды Станислава Черчесова и всю команду с победой и выходом в 1/4 финала ЧМ-2018. Король Испании поздравил Владимира Путина с победой сборной России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер не смог приехать на стадион "Лужники" вчера, но болел за нашу команду весь матч. По словам Пескова, Путин дважды в воскресенье звонил Черчесову.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент звонил Черчесову до матча и после. Разговаривая с Черчесовым до игры, Путин пожелал успеха в предстоящем матче и отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное — вышли из группы, - сообщает ТАСС.

Поздравляя Черчесова с победой команды, Путин отметил, что тактика Черчесова дала свои результаты.

Напомним, на трибунах за сборную России эмоционально болели премьер-министр Дмитрий Медведев и его супруга Светлана. А за испанцев - король Испании Филипп VI.