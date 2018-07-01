Акинфеев признан лучшим игроком матча Россия - Испания
1 июля 2018, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]
Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.
Акинфеев смог отразить два 11-метровых удара игроков сборной Испании Коке и Яго Аспаса в серии пенальти.
Сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Российские болельщики вышли на улицы, они шумно радуются и скандируют "Россия!", проезжающие автомобили сигналят.
"Такой день, а флага дома нет!" - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем твиттере.
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