Рамзан Кадыров дал ответ Египту

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на обвинения властей Египта в том, что их сборная неудачно выступила в ЧМ-2018 из-за базирования в Чечне. Он отметил, что у сборной Египта никаких замечаний нет. В Египте проведут расследование причастности Чечни к провалу сборной на ЧМ-2018

По его словам, египтяне остались всем довольны и не выражали никаких претензий или замечаний. Кадыров считает, что в Чечне приняли достойно сборную Египта по футболу.

Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта планирует проверить, есть ли связь между провальным выступлением египетской команды на чемпионате мира 2018 года и ее базированием в городе Грозный.