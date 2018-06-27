Рамзан Кадыров дал ответ Египту
27 июня 2018, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на обвинения властей Египта в том, что их сборная неудачно выступила в ЧМ-2018 из-за базирования в Чечне. Он отметил, что у сборной Египта никаких замечаний нет.
По его словам, египтяне остались всем довольны и не выражали никаких претензий или замечаний. Кадыров считает, что в Чечне приняли достойно сборную Египта по футболу.
Парламентский комитет Египта по делам молодежи и спорта планирует проверить, есть ли связь между провальным выступлением египетской команды на чемпионате мира 2018 года и ее базированием в городе Грозный.
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