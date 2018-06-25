Российские болельщики, среди которых актер Михаил Боярский, с нетерпением ждут встречи сборной России с командой Уругвая на ЧМ-2018. Матч начнется сегодня вечером. Боярский - болельщик со стажем. "Надежды с этим матчем у меня очень серьезные", - говорит Боярский. Футбольный эксперт назвал секрет успеха сборной России

По мнению актера, настрой у нашей команды боевой. С точки зрения Боярского, техника и мастерство как у российской сборной, так и у команды Уругвая на высоком уровне. "Победит тот, у кого будет больше степень желания, мотивации, а также, как сказал немецкий тренер, энергетики", — цитирует Михаила Боярского Sport24.

Боярский предполагает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сегодня внесет много серьезных изменений в стартовый состав сборной на матч, так как Уругвай — совершенно другой соперник. По мнению Боярского, Федор Смолов и Артем Дзюба могут одновременно выйти на поле. "Черчесову придется поломать голову", - полагает народный артист - фанат ФК "Зенит".

Напомним, Россия выиграла у Саудовской Аравии - 5:0, и у Египта: 3:1.