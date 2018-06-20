Россия-Египет 3:1

Сборная Россия подошла к решающему рубежу. Все понимали, что страна ждет только победы. Тяжелый психологический груз лежал на плечах наших футболистов. Они лучше других это чувствовали и может быть знали как добиться успеха.

В команде нет яркого лидера, сильного форварда топ-уровня способного продавить оборону «фараонов», быстрых крайних вингеров. За то есть мощная поддержка страны, сплоченный коллектив, патриотический настрой.концепция игры

Эта встреча решала, какая из команд пройдёт дальше. России нужно было остановить Мухамеда Салаха. Его мощь — это один из ключевых моментов игры. Однако игрокам сборной России удалось его нейтрализовать

Первый тайм прошел практически в равной борьбе с небольшим преимуществом египтян. Владение мячом было 54 на 46% в их пользу, однако опасных ударов по воротам практически не было и счет первого тайма остался 0:0.

Во Втором периоде ситуация резко изменилась. Сборная России перешла к жёсткому прессингу по всему полю, лишив «фараонов» возможности точных передач и организации голевых моментов.Египтяне заволновались и стали прижиматься к своей штрафной площадке. Стали допускать ошибки и на 47 минуте защитник Фатхи срезал мяч в свои ворота. Счет стал 1:0 в нашу пользу.

На 59 минуте великолепную комбинацию завершил Черышев с подачи Фернандеса. Игроки сборной России продолжали штурм ворот соперника, и на 62 минуте с передачи Черышева гол забивает Дзюба. Египтяне так и не нашли против Дзюбы противодействие.

На 73 минуте защитники сборной России допустили ошибку в своей штрафной площадке и заработали пенальти, который безошибочно выполнил Салах. Счет 3:1 стал итоговым

32 года потребовалось сборной России для того чтобы выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу. Ждем от наших ребят дальнейших успехов.