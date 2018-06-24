ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил со стороны России

Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла нарушений антидопинговых правил со стороны России на чемпионате мира по футболу. Результаты расследования переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

WADA с решением ФИФА о закрытии дела согласилось. Об этом было сказано в пресс-релизе организации.

США требуют проверить российских футболистов на допинг из-за высоких результатов в рамках первых матчей ЧМ-2018. Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт считает, что члены сборной РФ должны быть "агрессивно проверены", так как их прекрасные показатели на последних играх вызывают подозрение.