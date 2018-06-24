ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил со стороны России
24 июня 2018, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]
Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла нарушений антидопинговых правил со стороны России на чемпионате мира по футболу. Результаты расследования переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
WADA с решением ФИФА о закрытии дела согласилось. Об этом было сказано в пресс-релизе организации.
США требуют проверить российских футболистов на допинг из-за высоких результатов в рамках первых матчей ЧМ-2018. Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт считает, что члены сборной РФ должны быть "агрессивно проверены", так как их прекрасные показатели на последних играх вызывают подозрение.
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