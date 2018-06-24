Робби Уильямс признался в любви к полузащитнику сборной Германии Тони Кроосу
24 июня 2018, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
Британский певец Робби Уильямс признался в любви к полузащитнику сборной Германии Тони Кроосу. Выступление Робби Уильямса на открытии чемпионата мира по футболу в Москве получило широкий общественный резонанс. Артист объяснил свое поведение и извинился.
А после матча Германии со Швецией, в котором победили немцы, Робби Уильямс написал в Twitter: "Я люблю тебя, Тони Кроос". Вероятно, британский артист признался в любви к Тони Кроосу, добывшему победу Германии буквально на последней минуте добавочного времени матча. Он забил со штрафного.
Сборная Германии сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф.
Сборная Германии одержала победу над командой Швеции со счётом 2:1. Марко Ройс признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 по футболу Германия – Швеция.
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