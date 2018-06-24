Британский певец Робби Уильямс признался в любви к полузащитнику сборной Германии Тони Кроосу. Выступление Робби Уильямса на открытии чемпионата мира по футболу в Москве получило широкий общественный резонанс. Артист объяснил свое поведение и извинился. Германия - Швеция 2:1

А после матча Германии со Швецией, в котором победили немцы, Робби Уильямс написал в Twitter: "Я люблю тебя, Тони Кроос". Вероятно, британский артист признался в любви к Тони Кроосу, добывшему победу Германии буквально на последней минуте добавочного времени матча. Он забил со штрафного.

Сборная Германии сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф.

Сборная Германии одержала победу над командой Швеции со счётом 2:1. Марко Ройс признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 по футболу Германия – Швеция.