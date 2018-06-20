Робби Уильямс оправдался за жест на церемонии открытия ЧМ-2018
20 июня 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Британскому музыканту Робби Уильямсу пришлось оправдываться за выходку, которую он устроил во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018, проходящего в России. Извинялась за поведение певца и американская телекомпания Fox.
Уже неделю, как в 11 российских городах идут матчи мундиаля, а в соцсетях нет-нет, да и вспомнят Уильямса. Певец, исполняя несколько своих хитов, показал в камеру средний палец. Артисту пришлось оправдываться. Робби Уильямс объяснил, что никакого злого умысла у него не было.
В тот день играли Россия и Саудовская Аравия. По словам Уильямса, он хотел показать, что до конца его выступления и старта матча сборных России и Саудовской Аравии осталась одна минута.
По признанию музыканта, бывают моменты, когда он теряется и не может контролировать свое поведение. "Я подумал про себя тогда, что ни в коем случае нельзя своим выступлением спровоцировать международный конфликт. Я переживал, что у меня оставалась всего одна минута на то, чтобы закончить петь, и мне пришло в голову таким образом показать, что осталась одна минута", — оправдался британский певец. Он рассказал, что его жизни были случаи, когда он в критических ситуациях что-то натворит, а через пять минут не понимает, зачем он это сделал, - сообщает teleprogramma.pro.
Российская сборная впервые за 32 года прошла в 1/8 мундиаля, обыграв вчера Египет со счетом 3:1.
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