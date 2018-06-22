Аргентинские футболисты попросили поменять тренера на матч с Нигерией на чемпионате мира - 2018 в России. Сборная Аргентины, имея в своем составе таких сильней футболистов мира, как Лео Мессии, проиграла сборной Хорватии. Всухую. Со счетом 0:3. Рыдал вчера на трибуне в Нижнем Новгороде Диего Марадона. Пушков жестко раскритиковал игру Лионеля Месси в матче Хорватия – Аргентина

После двух сыгранных матчей сборная Аргентины заработала одно очко и рискует не попасть в плей-офф ЧМ-2018.

Игроки остались недовольны действиями тренера Хорхе Сампаоли в проигранном Хорватии матче. По данным источника в Ассоциации футбола Аргентины, команда не хочет, чтобы Сампаоли руководил ими в заключительном матче группового этапа чемпионата мира с Нигерией, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

Напомним, в первом матче Аргентина проиграла сборной Исландии.