Аргентинские футболисты попросили поменять тренера на матч с Нигерией
22 июня 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
Аргентинские футболисты попросили поменять тренера на матч с Нигерией на чемпионате мира - 2018 в России. Сборная Аргентины, имея в своем составе таких сильней футболистов мира, как Лео Мессии, проиграла сборной Хорватии. Всухую. Со счетом 0:3. Рыдал вчера на трибуне в Нижнем Новгороде Диего Марадона.
После двух сыгранных матчей сборная Аргентины заработала одно очко и рискует не попасть в плей-офф ЧМ-2018.
Игроки остались недовольны действиями тренера Хорхе Сампаоли в проигранном Хорватии матче. По данным источника в Ассоциации футбола Аргентины, команда не хочет, чтобы Сампаоли руководил ими в заключительном матче группового этапа чемпионата мира с Нигерией, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.
Напомним, в первом матче Аргентина проиграла сборной Исландии.
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