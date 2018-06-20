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Герман Титов: Работа в «Тракторе» — это серьезная ответственность

20 июня 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Герман Титов: Работа в «Тракторе» — это серьезная ответственность

В преддверии сезона главный тренер ХК «Трактор» ответил на вопросы пресс-службы клуба.

Когда появился вариант работы в «Тракторе», какой была ваша первая реакция?

- Конечно, я испытал массу положительных эмоций оттого, что появилась возможность поработать в таком клубе, как «Трактор». Богатая хоккейная история, большое внимание руководства клуба и его Президента, болельщиков и средств массовой информации. Работа в «Тракторе» - это еще и серьезная ответственность. Команда отлично провела прошлый сезон, соответственно, болельщики будут рассматривать этот год через «бронзовую» призму. Наша задача — показать результат, и, думаю, к этому я готов. Понимаю, что будет сложно, но мы очень постараемся.

Что скажете о нынешнем составе команды? Кто видится вам лидерами?

- Хорошо, что практически сохранился костяк команды, большинство игроков хорошо знают друг друга, имеют опыт взаимодействия. Те приобретения, которые были сделаны в межсезонье, что называется, «точечно» усилили ряд позиций. Состав действительно боевой, и моя задача — сделать так, чтобы каждый чувствовал себя на своем месте в команде. В идеале должна быть «Команда лидеров». Это залог успеха в современном хоккее.

«Трактор» два с половиной года играл по строгой оборонительной системе. Как изменится теперь хоккей команды?

У каждого тренера есть своя система. Я родился еще в Советском Союзе, и воспитаны мы на хоккейных победах советского периода. Всем нравится атакующий, зрелищный, комбинационный хоккей. Постараемся поставить такой и в «Тракторе», но при этом, ни в коем случае нельзя забывать об обороне. Здесь главное — найти оптимальный баланс между защитой и атакой. Чем и займемся в тренировочном процессе.

Кого на данный момент видите первым номером в воротах ? Судницина или Демченко? Будет ли привлекаться перспективный Владислав Сухачев?

- У всех будет возможность проявить себя. В «Тракторе» сейчас два хороших основных вратаря. Здорово, что есть конкуренция. Будем смотреть по ситуации, кто и как себя покажет. И, конечно, молодому голкиперу обязательно предоставится шанс себя проявить.

Спецбригады большинства и меньшинства «Трактора» в предстоящем сезоне уже примерно представляете?

- Даже не примерно — на бумаге у меня уже есть варианты сочетаний и на большинство, и на меньшинство. Все покажет тренировочный процесс и контрольные матчи. Сработают эти спецбригады — будем их нарабатывать, либо искать новые варианты, вносить изменения.

Успели ли что-то разузнать о молодежи? Насколько часто будете привлекать игроков из МХЛ и ВХЛ?

- Челябинская школа всегда готовила игроков высочайшего уровня, эти молодые «звезды» подрастают и сейчас. Поэтому обязательно по возможности буду смотреть матчи и «Белых медведей», и «Челмета». Если кем-то заинтересуемся — дадим шанс проявить себя в «Тракторе». Это и для молодых хоккеистов дополнительный стимул — знать, что тренер главной команды за ними наблюдает.

Первым лимитчиком в составе будет Виталий Кравцов. Вторым планируете брать игрока, готового к уровню КХЛ, или «Трактор» перейдет на стабильную заявку в формате 13+7?

- Виталий Кравцов здорово играет, слежу за его успехами, рад ,что он стал лучшим новичком сезона в КХЛ. Сейчас моя задача — развивать парня, не дать ему остановиться в росте.

А что касается заявки, то - да, я предпочитаю формат 13 нападающих + 7 защитников. Этот вариант, в первую очередь, хорош именно для защитников — они постоянно в игровом тонусе.

Но формат 13+7 - это не догма. В зависимости от ситуации, от соперников будем использовать разные варианты. Современный хоккей требует универсальности и умения контролировать любые изменения.

Что можете сказать о предсезонной подготовке? На что будет сделан акцент, какие задачи ставятся на финский сбор?

- Акцент предсезонки — создание фундамента физических кондиций команды. В этом году в Чемпионате не будет длительных перерывов, как на Олимпийскую паузу в прошлом сезоне. Таким образом, не будет и дополнительных вариантов для физподготовки игроков. Значит, нужно максимально заложить физические кондиции в предсезонке. При этом обязательно будем отрабатывать и тактику, и систему игры команды.

К какому из специалистов вы ближе по манере закладывать фундамент физики на сезон – к Владимиру Крикунову с его баулами или к европейскому формату без тяжелых нагрузок на сборах?

- У каждого своя методика. Я приверженец советской школы, но с заокеанским уклоном. Сочетание этих двух систем должно дать положительный результат.

Насколько лично для вас важен психологический климат в команде?

- Безусловно, психологический климат в команде, в раздевалке, на площадке и вне её очень важен. Я считаю, что первоочередная задача создать оптимальный коллектив. Чтобы был командный дух, чтобы все были связаны единой целью. Повторюсь — нам нужна «команда лидеров»

В межсезонье «Трактор» сыграет с семью командами лиги. За последние годы это самый разнообразный набор соперников. Имеет ли значение то, что в контрольных матчах будут противостоять команды с абсолютно разными игровыми моделями? Или же главное поставить свою игру?

- Мое убеждение — все зависит от нас. Надо нарабатывать свое: свою игру, свою систему. И так даже интереснее, что до начала сезона мы сыграем с командами, исповедующими разный стиль. Будет видно, как работает наша система против разных моделей.

Вы имеете и игровой, и тренерский опыт работы в Северной Америке. Насколько отличается та подготовка от Континентальной лиги? Что, по-вашему, можно применить в российских клубах, в частности, в «Тракторе»?

- Отличия есть, прежде всего, в сроках подготовки. Если в КХЛ мы начинаем предсезонку за полтора месяца до старта Чемпионата, то в НХЛ на это дается всего три недели. Хоккеисты приходят уже практически готовыми, и тренеры только наигрывают сочетания и ставят игровую модель.

Что меня порадовало уже сейчас в «Тракторе» - профессиональный подход многих хоккеистов. Наш тренер по физподготовке мне сообщил, что ребята сами подходят, берут задания и работают индивидуально. Соответственно, и у тренеров появится больше возможности ставить игровую модель. Здесь постараемся взять лучшее из опыта и КХЛ, и НХЛ.

Болельщикам интересно будет узнать про вашу семью. Расскажите о ней, чем занимаются, приедут ли в Челябинск?

- Супруга Татьяна всегда со мной, во всех городах, где играл или тренировал. Челябинск — не исключение, она обязательно приедет меня поддержать. У нас уже взрослые дети, у них своя жизнь — поэтому есть такая возможность. Три дочери: Виктория, Александра и Валерия. Старшая, Виктория - замужем, подарила нам двух красавиц-внучек. Живут они в Калгари. Александра и Валерия — двойняшки, учатся в Университете, также в Канаде. Когда в их плотном графике появляется окно — тоже приезжают к нам с Татьяной.

Вам не раз доводилось бывать в Челябинске. Как оцените город, его болельщиков и хоккейную атмосферу вокруг «Трактора»?

- Сколько бы раз я не приезжал в Челябинск, в любые годы, игроком или тренером — всегда здесь по-настоящему хоккейная атмосфера, всегда здесь приятно играть. Отличный хоккейный город с прекрасными болельщиками, которые очень хорошо разбираются в игре. На меня, как на тренера «Трактора», это теперь накладывает дополнительную ответственность. В таком хоккейном городе по-другому нельзя.

 

Фото: Отдел информации и PR ХК «Трактор» Челябинск

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