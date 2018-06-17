Тренер сборной Панамы выпьет бутылку водки, если команда выйдет из группы
17 июня 2018, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес пообещал выпить в одиночку бутылку водки, если его подопечные смогут выйти из группы на чемпионате мира по футболу в России.
Можно еще голову побрить, добавил он и поспешил сказать, что это шутка, "мы профессионалы и думаем только об игре", цитирует его Sport24.
Соперниками сборной Панамы на групповом этапе ЧМ-2018 являются команды Англии, Бельгии и Туниса.
Ранее стало известно, что Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил сбрить бороду, которую он отращивал в течение всего розыгрыша Кубка Стэнли. Бритвенный станок будет продан на аукционе.
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