Тренер сборной Панамы выпьет бутылку водки, если команда выйдет из группы

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес пообещал выпить в одиночку бутылку водки, если его подопечные смогут выйти из группы на чемпионате мира по футболу в России.

Можно еще голову побрить, добавил он и поспешил сказать, что это шутка, "мы профессионалы и думаем только об игре", цитирует его Sport24.

Соперниками сборной Панамы на групповом этапе ЧМ-2018 являются команды Англии, Бельгии и Туниса.

Ранее стало известно, что Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил сбрить бороду, которую он отращивал в течение всего розыгрыша Кубка Стэнли. Бритвенный станок будет продан на аукционе.