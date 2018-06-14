Овечкин продаст бритвенный станок, которым сбрил бороду, на аукционе

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил сбрить бороду, которую онотращивал в течение всего розыгрыша Кубка Стэнли. Бритвенный станок будет продан на аукционе.

Вырученные за станок деньги направят организации, которая занимается поддержкой хоккейных команд для детей с ограниченными возможностями, сообщает Газета.Ру.

Напомним, в прошедшем сезоне Овечкин впервые в своей карьере завоевал Кубок Стэнли, он стал лучшим снайпером плей-офф и самым ценным игроком турнира.