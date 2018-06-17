Моуринью: «Даже суперигроки вроде Месси — всего лишь люди»

Матч между командами Аргентины и Исландии завершился вчера со счетом 1:1. Автор гола аргентинской сборной - знаменитый футболист Лионель Месси. Известно, что Исландия - маленькое островное государство с населением чуть более 300 тысяч человек. Аргентина-Исландия 1:1

Вратарь, защищавший ворота команды Исландии на матче с Аргентиной - режиссер. А тренер команды - врач-стоматолог. Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью объяснил ничью между сборными Аргентины и Исландии, - передает RT.

По оценке Моуринью, Исландия сыграла на максимуме своих возможностей, когда команда показывает такую самоотдачу, от них нельзя требовать большего. "Если бы мне нужно было охарактеризовать их выступление одним словом, им было бы «компактность»", - сказал футбольный тренер. Моуриньо, комментируя матч, сказал, что «исландцы не играли один в один с Месси или с любым другим футболистом аргентинской сборной».

По словам специалиста, исландские футболисты «не давали нападающим вице-чемпионам мира пространства, действовали очень плотно, всегда находились рядом с игроками противника». В атаке, у них был один момент, и они его реализовали, забив мяч Кабальеро. Аргентинский вратарь был бессилен в той ситуации.