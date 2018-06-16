Принцесса Японии приедет в Россию поддержать команду на ЧМ-2018

В Саранске принцесса Хисако Такамадо будет болеть за сборную своей страны во время матча с командой Колумбии. Перед игрой Японии и Сенегала, японская принцесса приедет на специальную тренировочную базу своих земляков. Швейцарские болельщики чудом избежали боевых действий в ДНР

Она расположена в Казани. 23 июня в Екатеринбурге Такамадо будет наблюдать за матчем. Затем принцесса примет участие в мероприятиях, связанных с японской стрельбой из лука.

64-летняя Хисако Такамадо, начиная с 1998 года, посещает все чемпионаты мира, чтобы поддержать команду Японии.

В последний раз представитель японского императорского дома был в России 102 года назад, в 1916-м году.