Принцесса Японии приедет в Россию поддержать команду на ЧМ-2018
16 июня 2018, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Саранске принцесса Хисако Такамадо будет болеть за сборную своей страны во время матча с командой Колумбии. Перед игрой Японии и Сенегала, японская принцесса приедет на специальную тренировочную базу своих земляков.
Она расположена в Казани. 23 июня в Екатеринбурге Такамадо будет наблюдать за матчем. Затем принцесса примет участие в мероприятиях, связанных с японской стрельбой из лука.
64-летняя Хисако Такамадо, начиная с 1998 года, посещает все чемпионаты мира, чтобы поддержать команду Японии.
В последний раз представитель японского императорского дома был в России 102 года назад, в 1916-м году.
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