Франция со счетом 2:1 обыграла Австралию на ЧМ-2018

В Казани сегодня состоялся матч сборной Франции и сборной Австралии чемпионата мира по футболу.

Франция обыграла Австралию со счетом 2:1 в матче группового этапа. Матч проходил на стадионе "Казань Арена".

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У французов отличились Антуан Гризманн (58 минута по пенальти). На 62 минуте матча капитан сборной Миле Единак сравнял счет. Он забил пенальти. Но на 80 минуте Поль Погба вывел сборную Франции вперед. В этом матче впервые с начала мундиаля была применена система видеофиксации.

Теперь сборная Франции проведет матч с командой Перу 21 июня в Екатеринбурге. Австралия в тот же день предстоит сразиться с Данией в Сочи.

Вчера в Сочи играли Испания и Португалия. Итог - ничья, счет 3:3. У Португалии все голы забил Криштиану Роналду.