Футбольные фанаты обсуждают хет-трик Роналду на матче Португалии и Испании

Футбольные фанаты обсуждают хет-трик Криштиану Роналду на матче Португалии и Испании. "Как пробил Криштиану!", - ликовали в пятницу вечером болельщики в Сочи. Это был первый хет-трик на чемпионате мира по футболу 2018 года. Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией

Встреча команд Испании и Португалии состоялась в Сочи на стадионе "Фишт" и завершилась вничью, со счётом 3:3. Напомним, у Испании перед самам мундиалем поменялся тренер.

В матче Роналду открыл счет, реализовав пенальти на 4-й минуте встречи. В середине тайма португальский форвард Диего Коста сравнял счёт. Как уточнили "Аргументы недели", до перерыва Криштиану Роналду оформил дубль.

В начале второй половины встречи Коста вновь сравнял счёт, оформив дубль. На 58-й минуте защитник Хосе Игнасио Начо вывел Испанию вперёд. Испания вела со счётом 3:2.

Но на 88 минуте Роналду, как говорят футбольные эксперты, "напросился" на штрафной. Криштиану сосредоточился. Насупился, помолился или поругался про себя, вытер руки о трусы и ударил с такой мощью, что испанский вратарь даже не потянулся за мячом.

Роналду, забивший со штрафного в концовке второго тайма, поставил точку."Роналду красавчик!", "Роналду лучший!!!!" - комментируют матч футбольные фанаты.

33-летний уроженец португальской Мадейры Криштуану Роналду выступает за испанский клуб "Реал Мадрид" и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Являлся самым дорогим футболистом в истории футбола до 2013 года - за его переход из английского "Манчестер Юнайтед" в "Реал" было заплачено 80 млн фунтов стерлингов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.

Болельщики обсуждают, что Испания, в которой он играет за мадридский "Реал" наложила на него 15 миллионов евро штрафа за неуплату налогов.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)15 Июн 2018 в 2:05 PDT