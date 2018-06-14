Черышев, заменивший травмированного Дзагоева, забил второй гол

Денис Черышев, заменивший получившего травму Алана Дзагоева, забил второй гол в ворота Саудовской Аравии.

Полузащитник Алан Дзагоев получил травму на 23 минуте встречи. В результате столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком Алан повредил заднюю поверхность бедра.

Станислав Черчесов выпустил на замену Черышева. Вышедший на замену Черышев поулчил мяч, обвел двух защитников соперника и пробил в ближний угол.

На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу России. Открыл счет в самом начале матча открытия ЧМ-2018 после навеса 22-летнего Александра Головина Юрий Газинский.