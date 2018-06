За десять дней до старта ЧМ-2018 Жозе Моуринью заговорил на русском языке

Главный тренер британской футбольной команды "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо в понедельник поразил поклонников. За десять дней до старта чемпионата мира он внезапно заговорил на русском языке.

В коротком видеоролике, который был опубликован в сети RT , можно услышать слова поддержки знаменитостей, адресованных игрокам российской сборной по футболу.

На кадрах можно увидеть нападающего ХК "Динамо" Владимира Брюквина, космонавта Олега Кононенко, членов балетной труппы Михайловского театра, гроссмейстера Сергея Карякина, сборную России по синхронному плаванию и гимнастку Екатерину Селезневу. В финале ролика появляется Моуриньо, который почти без акцента произносит фразу "Это Россия. Play with all your soul" ("Играй со всей душой").