Этери Тутберидзе о выступлении Загитовой в Милане: Алина найдет мотивацию

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе на пресс-конференции подвела итоги выступления фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане и Загитовой на чемпионате мира в Милане. По признанию Тутберизде, которая подготовила Женю и Алину к важным соревнования, они для нее как дочки.

"Психологически было трудно, ведь Женя и Алина - две дочки, которым желаешь всего лучшего", - цитирует тренера ТАСС.

Медведева выступала на Олимпиаде после травмы ноги. И нога перед чемпионатом мира разболелась. По рекомендации медиков ей пришлось отказаться от соревнований.

"А Алине немного не хватило опыта на чемпионате мира" - заявила Тутберидзе. По словам Этери Георгиевны, "на чемпионат мира Алина приехала несколько размазанной - все может, но не так четко".

Ранее знаменитый тренер Татьяна Тарасова рассказала, что Загитова после Игр подросла на три сантиметра. Тутберидзе отметила, что "пик формы, который пришелся на Олимпиаду, к этому времени уже прошел, хотя все равно она могла откатать чисто, что продемонстрировали показательные выступления". "Самое главное, чтобы спортивная злость осталась, и Алина найдет мотивацию", - подчеркнула Этери Тутберидзе.

Алина Загитова исполняет самый сложный сложный каскад в женском фигурном катании - "тройной лутц-тройной риттбергер". По словам Тарасовой, девушка может прыгать в любое время. Но в Милане Алина на произвольной программе упала три раза.