Российский биатлонист занял первое место в масс-старте на этапе Кубка мира
25 марта 2018, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Российский спортсмен Максим Цветков занял первое место в масс старте на 15 километров в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону. Соревнования в настоящий момент проходят в Тюмени.
Согласно последней информации, это первое "золото", которое биатлонисту удалось завоевать в личных гонках в рамках этапов Кубка мира. До этого он дважды становился серебряным призером – в Антхольце и Эстерсунде, передает в воскресенье, 25 марта, ТАСС.
Подчеркивается, что Максим Цветков смог преодолеть дистанцию без единого промаха за 37 минут 37,3 секунды. Второе место занял норвежский спортсмен Эрленн Бьёнтегор, а третье – его земляк Йоханнес Бё.
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