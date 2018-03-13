Министр спорта Украины призвал к бойкоту этапа Кубка мира в России

Министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов обратился к украинским спортсменам с призывом поддержать бойкот девятого этапа Кубка мира по биатлону.

«Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России. Уверен, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это моя позиция как министра и гражданина – я за бойкот», - написал Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

Министр выразил надежду, что Федерация биатлона Украины прислушается к его словам министра и гражданина и присоединится к бойкоту этапа мирового первенства по биатлону, который пройдет в «стране-агрессоре» и стране, «использование допинга в которой стало одним из элементов национальной спортивной политики». Он также пообещал, что будет обращаться во все международные спортивные федерации с просьбой не назначать проведение спортивных соревнований в России.

Девятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.