Татьяна Тарасова порекомендовала Алине Загитовой меньше есть

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала Алине Загитовой, неудачно выступившей на чемпионате мира в Милане, поменьше есть. 15-летняя Загитова, завоевавшая золото на Олимпиаде-2018 в корейском Пхёнчхане, на первенстве мира стала лишь пятой.

После короткой программы Алина была второй, уступив 29-летней итальянке Каролине Костнер. На произвольной программе, которую комментировали Татьяна Тарасова и Александр Гришин, Загитова упала три раза. По словам Тарасовой, с момента Игр Алина выросла на три сантиметра.

"С момента Олимпийских игр она выросла на три сантиметра. Она этого не понимает, но никакого пубертата нет. Просто нужно поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за ростом и теряется координация", — прокомментировала Татьяна Анатольевна.

Тарасова отметила, что и олимпийские чемпионки падают. Она полагает, что Загитова была готова к чемпионату мира. По мнению Тарасовой, Алине что-то стало неудобно. Обычно Загитова безупречно прыгала в любой обстановке. "У нас в сборной говорят: Алинку разбуди ночью, привези в другой город, она наденет коньки и будет прыгать-прыгать-прыгать и всех перепрыгает. Это поражение нужно пережить. Такие падения случаются у великих чемпионов", — отметила Тарасова.

Тренер Алины объяснил, что она не справилась с нервами.