Сборная России по футболу проиграла Бразилии со счетом 0:3
24 марта 2018, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]
Сборная России по футболу проиграла сборной Бразилии со счетом 0:3. Товарищеский матч между российской сборной и действующим чемпионом мира состоялся 23 марта. Играли в "Лужниках".
Бразильцы начали забивать только почти через час после начала матча. Счет на 53 минуте открыл Миранда. На 62 минуте пенальти реализовал Филиппе Коутиньо. И на 66 минуте окончательную точку поставил Паулиньо. Бразильский нападающий ПСЖ Неймар после травмы восстанавливается почти месяц, не играл в Москве.
Травмирован и перенес операцию Александр Кокорин. Из-за тяжелых травм на товарищеский матч с Бразилией не были вызваны защитники Виктор Васин и Георгий Джикия. Из-за небольших травм во время сбора в матче не приняли участие защитники Владислав Игнатьев и Руслан Камболов и полузащитник Далер Кузяев.
Бывший наставник сборной России Леонид Слуцкий, впервые выступивший как комментатор, сказал, что матч с Бразилией - это неоценимый и полезный опыт, сообщает "Советский спорт".
Знаменитый футболист Евгений Ловчев отметил вратаря Игоря Акинфеева. По его оценке, Акинфеев "провел выдающийся матч".
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