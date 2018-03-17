Александр Кокорин перенес операцию и пропустит ЧМ-2018 по футболу

Нападающий питерского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин перенес операцию и не сможет принять участие в чемпионате мира по футболу, который будущим летом пройдет в России. "Зенит" выбыл из Лиги Европы, потеряв не только игру, но и лицо

Кокорин получил травму крестообразных связок в самом начале матча против «Лейпцига» и оказался на скамье запасных. Вместо него вышел Антон Заболотный. После осмотра медиков, было принято решение оперировать Кокорина. 16 марта нападающий сине-бело-голубых перенес операцию в Италии.

По данным «Зенита», операция прошла успешно. Теперь футболисту предстоит месяц реабилитации в Риме, после чего футболист вернутся в Россию. На поле Александр Кокорин сможет вернуться через 4-5 месяцев.

На сайте «Зенита» футбольные болельщики поддерживают Кокорина и желают скорейшего выздоровления:

«Скорейшего выздоровления! Все тебя ждут!!! Сильнее будешь значит», «Слава Богу, что операция прошла хорошо. Теперь от Саши требуется самое трудное и главное - терпение и выполнение всех врачебных рекомендаций.

Саша, пусть эти месяцы пролетят как можно скорее! Весь Питер с нетерпением будет ждать, когда ты вновь выйдешь на поле! Поправляйся и возвращайся!!!».