В процессе работы над шоу "Руслан и Людмила" олимпийская чемпионка Татьяна Навка иногда советовалась со своими близкими людьми.



"Очень приятно, что на протяжении стольких месяцев все они меня поддерживают и вдохновляют. Супругу пока ещё сложно отличить тулуп от акселя, но на уровне «нравится – не нравится» мы можем обсудить и Евгению Медведеву, и Алину Загитову. Старшая дочь Саша тоже нередко помогает мне своими идеями относительно музыки, креатива… Конечно, в нашей семье все друг другу помогают, но решения, как мне кажется, должен принимать каждый человек сам", - говорит Навка.



Относительно политических амбиций как, например, у некоторых её спортивных коллег в Госдуме, Навка говорит: " В моей семье политики достаточно. В настоящий момент мне это неинтересно. И вряд ли такой интерес у меня может появиться. Мне вообще кажется, что человек должен заниматься тем, что у него лучше всего получается, тем, к чему у него есть способности".



Полностью интервью с Татьяной Навкой читайте в свежем номере "Аргументов недели".



