О чём советуется с пресс-секретарём президента чемпионка Татьяна Навка
15 марта 2018, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]
В процессе работы над шоу "Руслан и Людмила" олимпийская чемпионка Татьяна Навка иногда советовалась со своими близкими людьми.
"Очень приятно, что на протяжении стольких месяцев все они меня поддерживают и вдохновляют. Супругу пока ещё сложно отличить тулуп от акселя, но на уровне «нравится – не нравится» мы можем обсудить и Евгению Медведеву, и Алину Загитову. Старшая дочь Саша тоже нередко помогает мне своими идеями относительно музыки, креатива… Конечно, в нашей семье все друг другу помогают, но решения, как мне кажется, должен принимать каждый человек сам", - говорит Навка.
Относительно политических амбиций как, например, у некоторых её спортивных коллег в Госдуме, Навка говорит: " В моей семье политики достаточно. В настоящий момент мне это неинтересно. И вряд ли такой интерес у меня может появиться. Мне вообще кажется, что человек должен заниматься тем, что у него лучше всего получается, тем, к чему у него есть способности".
Полностью интервью с Татьяной Навкой читайте в свежем номере "Аргументов недели".
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