Российская спортсменка Екатерина Румянцева одержала победу в рамках гонки на пятнадцать километров с раздельным стартом свободным стилем в классе "стоя" на Паралимпиаде, которая проходит Пхенчхане.

Согласно последней информации, теперь Румянцева является двукратной олимпийской чемпионкой, передает сегодня портал Газета.Ru. Известно, что ранее Екатерина стала обладательницей золотой медали на соревнованиях по биатлону в гонке на шесть километров с раздельным стартом.

Известно также, что второй в гонке на пятнадцать километров пришла к финишу россиянка Анна Миленина. А третьей стала украинка Людмила Ляшенко, сообщает ТАСС.