Биатлонистка Екатерина Румянцева завоевала "золото" на Паралимпиаде
10 марта 2018, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянка Екатерина Румянцева завоевала первое для России "золото" на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. 9 марта на Олимпийском стадионе в Пхенчхане был поднят флаг Паралимпиады 2018 года. В Паралимпиаде примут участие 30 российских спортсменов.
В биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменок Екатерина Румянцева завоевала "золото". Россиянка Анна Миленина выиграла серебро. Третье место завоевала спортсменка из Украины.
Результат Румянцевой - 17 минут 6,1 секунды и один промах. Миленина без промахов на огневых рубежах стала второй, уступив 16,3 секунды. Россиянки Наталья Братюк и Юлия Михеева заняли 11 и 14 места соответственно.
Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта.
Эксклюзивное видео: Милонов о роли клана Собчак в жизни Путина
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес