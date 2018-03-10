Россиянка Екатерина Румянцева завоевала первое для России "золото" на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. 9 марта на Олимпийском стадионе в Пхенчхане был поднят флаг Паралимпиады 2018 года. В Паралимпиаде примут участие 30 российских спортсменов. В Пхенчхане официально началась Паралимпиада

В биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменок Екатерина Румянцева завоевала "золото". Россиянка Анна Миленина выиграла серебро. Третье место завоевала спортсменка из Украины.

Результат Румянцевой - 17 минут 6,1 секунды и один промах. Миленина без промахов на огневых рубежах стала второй, уступив 16,3 секунды. Россиянки Наталья Братюк и Юлия Михеева заняли 11 и 14 места соответственно.

Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта.