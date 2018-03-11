Великобритания надеется, что союзники бойкотируют ЧМ по футболу в России

Британские власти рассчитывают на то, что США и союзники страны в Европе бойкотируют ЧМ по футболу 2018 года, который должен состояться в России. Причиной является отравление экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Источники в спецслужбах отмечают, что если в данном деле будет обнаружен российский след, то власти Великобритании намерены ответить при помощи дипломатических, экономических и даже военных мер, сообщает в воскресенье, 11 марта, издание Times.

Не исключено также, что официальный Лондон может потребовать пересмотра повестки дня саммита НАТО, который состоится в июле, чтобы предпринять ряд шагов для сдерживания "агрессии со стороны России".