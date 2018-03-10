Фигуристка Трусова первой выполнила сложнейший прыжок и выиграла чемпионат мира
10 марта 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
Россиянка Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. 13-летняя спортсменка стала первой, кому удался тулуп в четыре оборота во время выступления.
В произвольной программе на ЮЧМ Трусова также чисто исполнила четверной сальхов. До россиянки этот прыжок делала только японка Мики Андо. В сумме за произвольную программу Трусова набрала 153,49 балла, это достижение стало третьим в истории среди женщин, после Алины Загитовой (158,08) и Евгении Медведевой (160,46).
В нынешнем сезоне 13-летняя Трусова не проиграла ни одного юниорского соревнования. Она - воспитанница тренера Этери Тутберидзе, которая явила миру Алину Загитову, Евгению Медведеву.
Отметим, что российские фигуристы победили во всех дисциплинах на чемпионате мира среди юниоров.
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