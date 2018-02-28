Депутат Госдумы, боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, Николай Валуев прокомментировал восстановление членства Олимпийского комитета России (ОКР), о котором объявлено сегодня.

По мнению Валуева, "как промежуточный результат, это очень здорово." "Но у нас впереди большие и малые бойкоты международных соревнований в России. И всё это — пазлы грязной политики, независимо от того, восстановлены права ОКР или нет", - цитирует Валуева RT.

Он напомнил, что "так называемое отстранение произошло прямо перед Олимпиадой по принципу «хочу — не хочу»". "В этой ситуации мы ничего изменить не могли, потому что влияния на МОК не имеем, как и на WADA", — сказал депутат.

Валуев не исключил, что у МОК появятся новые идеи в отношении России.

Он отметил, что на Олимпиаду из России поехали в минимальном составе, под нейтральным флагом, но смогли завоевать "золото" и другие награды и доказать, насколько российские спортсмены сильны. "А вот нам не смогли доказать ни правильность решения суда, ни обоснованность отстранений спортсменов", - подчеркнул Валуев.