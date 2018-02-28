МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России
28 февраля 2018, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]
Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Член МОК, российский тренер по теннису Шамиль Тарпищев сообщил,что у МОК больше "нет никаких нареканий" к России, - сообщает НСН.
По словам Тарпищева, все результаты проверок российских спортсменов, показали их "чистоту". "Процедурно России делать ничего не нужно. Восстановление членства ОКР произошло автоматически. У МОК нет никаких нареканий", - подчеркнул член МОК Шамиль Тарпищев.
Исполком МОК 5 декабря 2017 года временно отстранил членство ОКР из-за допингового скандала и проводившегося расследования о государственном участии в антидопинговой системе страны. Решение об отстранении ОКР было принято на основании работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, занимавшихся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи.
Из-за дисквалификации ОКР российские атлеты выступали на Олимпиаде в Пхенчхане под олимпийским флагом.
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