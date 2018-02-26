Российская биатлонистка: спортсмены были плохо подготовлены к Олимпиаде

Биатлонистка из РФ Татьяна Акимова прокомментировала итоги Олимпийских игр 2018 года. По ее словам, результаты, которые продемонстрировали российские спортсмены, связаны с плохой подготовкой.

Акимова подчеркнула, что этот сезон четко дал понять российским биатлонистам, что принципы работы следует серьезно корректировать, передает "Газета.Ru". Татьяна добавила, что в течение последнего года она сама никак не контактировала с тренерами и не могла выяснить, почему процесс подготовки построен определенным образом.

Биатлонистка также заметила, что не знает, способен ли был оказать на это какое-либо влияние Союз биатлонистов России, однако ясно одно: спортсмены из РФ к Олимпиаде в Пхенчхане были подготовлены не слишком хорошо, сообщает издание «Известия».