Российская биатлонистка: спортсмены были плохо подготовлены к Олимпиаде
26 февраля 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
Биатлонистка из РФ Татьяна Акимова прокомментировала итоги Олимпийских игр 2018 года. По ее словам, результаты, которые продемонстрировали российские спортсмены, связаны с плохой подготовкой.
Акимова подчеркнула, что этот сезон четко дал понять российским биатлонистам, что принципы работы следует серьезно корректировать, передает "Газета.Ru". Татьяна добавила, что в течение последнего года она сама никак не контактировала с тренерами и не могла выяснить, почему процесс подготовки построен определенным образом.
Биатлонистка также заметила, что не знает, способен ли был оказать на это какое-либо влияние Союз биатлонистов России, однако ясно одно: спортсмены из РФ к Олимпиаде в Пхенчхане были подготовлены не слишком хорошо, сообщает издание «Известия».
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Будь с нами в соцсетях:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Совфед высказался о бойкотировании США этапа Кубка мира по биатлону в России
Выскажитесь и проголосуйте