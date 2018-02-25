НОК США оценит итоги худшей для страны Олимпиады за 20 лет
25 февраля 2018, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]
Национальный олимпийский комитет (НОК) США проанализирует выступление американской сборной на Олимпийских играх 2018 года, которое стало худшим в истории страны за последние 20 лет на зимних Играх.
Сборная Соединенных Штатов завоевала на Олимпиаде - 2018 в общей сложности 23 награды разного достоинства, в том числе 9 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей. Это худшее выступление американцев после поездки в Нагано в 1998 году, откуда сборная США привезла тогда 13 наград.
Глава отдела спортивных результатов Национального олимпийского комитета (НОК) США Алан Эшли сказал, что в организации намерены проанализировать выступление спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. По его мнению, надо разобраться, что произошло.
НОК США планировал, что спортсмены привезут из Пхенчхана 37 медалей.
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