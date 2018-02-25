Видео выступления Евгении Медведевой и Алины Загитовой стали хитами в сети

Видеозаписи выступлений двух россиянок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и серебряного призера Евгении Медведевой стали хитами в сети. Наши девочки блестяще выступили на Играх.

15-летняя Алина Загитова, для которой Олимпиада-2018 стала первым крупным соревнованием мирового уровня, и 18-летняя Женя - любимицы поклонников фигурного катания.

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова с замиранием сердца наблюдала за произвольной программой как Алины, так и Жени. Татьяна Анатольевна плакала, комментируя выступление Жени, а вместе с ней и комментатор Александр Гришин. Она говорила и повторяла, что Женя должна выиграть.

Произвольная программа Алины называется "Дон Кихот", Жени - "Анна Каренина". Тренеры девочек - Этери Тутберидзе.

У 17-летней Марии Сотсковой - воспитанницы тренера Елены Буяновой (Водорезовой) - восьмое место. 17-летняя Маша неудачно откатала короткую программу, упала в самом начале.

"Очень сильна духом девочка! Молодец! Бог не посылает испытаний не по силам, а ей на этой олимпиаде выпало самое сложное", "ЖЕНЯ, ты КОРОЛЕВА наших сердец!!!!! Ты все равно лучшая!!!!!!!!!!!!!!!! Искренняя, нежная, душа разрывается от твоего катания!!!!!!" - комментируют видео выступления Жени Медведевой.