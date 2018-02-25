Российские хоккеисты в финале ОИ сыграют в том же составе

В эти минуты началась финальная игра Олимпиады по хоккею: наши играют со сборной Германии, победившей в полуфинале канадцев.

За час до матча стал известен стартовый состав команды на финальную игру. В нем нет каких-либо изменений по сравнению с предыдущими матчами олимпийского турнира.

На лед наши хоккеисты выйдут в звеньях, сформированных ранее:

вратарь — Василий Кошечкин (Илья Сорокин);

Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин;

Богдан Киселевич — Никита Нестеров, Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов;

Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов;

Егор Яковлев, Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко, Сергей Мозякин - по сообщению РИА Новости.

Олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров советует нашей сборной придерживаться своей игры, а не пытаться выдумать что-либо необычное: "Вся Россия поддерживает ребят. Столько лет мы не выходили в финал Олимпиады! Игра с немцами будет тяжелейшей. Финалы не бывают простыми, кто бы ни играл там", - добавил бывший игрок сборной России по хоккею.