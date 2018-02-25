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Российские хоккеисты в финале ОИ сыграют в том же составе

25 февраля 2018, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

Российские хоккеисты в финале ОИ сыграют в том же составе

В эти минуты началась финальная игра Олимпиады по хоккею: наши играют со сборной Германии, победившей в полуфинале канадцев.
За час до матча стал известен стартовый состав команды на финальную игру. В нем нет каких-либо изменений по сравнению с предыдущими матчами олимпийского турнира.

На лед наши хоккеисты выйдут в звеньях, сформированных ранее:

вратарь — Василий Кошечкин (Илья Сорокин);
Вячеслав Войнов — Владислав Гавриков, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Сергей Калинин;
Богдан Киселевич — Никита Нестеров, Никита Гусев — Павел Дацюк — Кирилл Капризов;
Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов;
Егор Яковлев, Иван Телегин — Илья Каблуков — Михаил Григоренко, Сергей Мозякин - по сообщению РИА Новости.

Олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров советует нашей сборной придерживаться своей игры, а не пытаться выдумать что-либо необычное: "Вся Россия поддерживает ребят. Столько лет мы не выходили в финал Олимпиады! Игра с немцами будет тяжелейшей. Финалы не бывают простыми, кто бы ни играл там", - добавил бывший игрок сборной России по хоккею.

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В Германии актриса на «Берлинале» поддержала Серебренникова

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Российские хоккеисты в финале ОИ сыграют в том же составе

Российские хоккеисты в финале ОИ сыграют в том же составе

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МОК не разрешил российским атлетам пройти под флагом РФ на закрытии Игр

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Совбез ООН устанавливает 30-дневное перемирие в Сирии

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Уникальный некрополь с сокровищами древних жрецов нашли в Египте

Уникальный некрополь с сокровищами древних жрецов нашли в Египте

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В Грозном презентовали боевую машину спецназа, Кадыров доволен

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Видео, как белка "подрезала" сноубордистку во время соревнований на ОИ-2018

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