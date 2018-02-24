В Сети смеются над новым образом Родченкова

Пользователи социальных сетей обсуждают "новый образ" информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, который появился на интервью BBC в черной маске и солнечных очках.

"С западными СМИ в цирк можно не ходить", "Боится. И правильно делает", "В следующий раз он будет в скафандре на фоне лунного пейзажа...", - пишут пользователи соцсетей. Ряд пользователей также предположил, какой образ Родченков примерит на себя в следующий раз. В качестве вариантов юзеры рассмотрели мумию и голову американского президента Ричарда Никсона из популярного мультсериала "Футурама".

В феврале стало известно, что Родченков перенес пластическую операцию по изменению внешности. Позднее информатор WADA появился в эфире телеканала CBS. По мнению многих, "информатор" WADA и раньше выглядел слегка сумасшедшим, но после пластической операции стал окончательно похож на безумца.

Также от соцсетей не укрылся тот факт, что после пластики лицо Родченкова значительно увеличилось в размерах. Как отмечает один из комментаторов, теперь он странным образом похож на бывшего министра-взяточника Алексея Улюкаева, а также голливудского актера Микки Рурка.

Григорий Родченков объяснил, зачем он поменял внешность. Он отметил, что располагает информацией об угрозе собственной жизни. Он также добавил, что на его родине "многих убивают", поэтому следует сделать все возможное, чтобы обезопасить себя.









Фото: Кадр CBS