Алина Загитова выступила с призвольной программой и лидирует

Алина Загитова откатала произвольную программу "Дон Кихот". Балеринами на льду назвали комментарторы тройку лилеров, в которую входят россиянки 15-летняя Загитова и 18-летняя Евгения Медведева. Загитова и Медведева лидируют после короткой программы

156, 65 - оценка Алины. "Молодец!, Молодец!", - скандируют болельщики. "Дерзкая, легкая", - хвалят воспитанницу Этери Тутберидзе комментаторы. Загитова не исполнила каскад лутц — риттбергер в начале программы, а потом сделала его почти в самом конце. Как известно, все самые сложные элементы у Алины в конце программы.

За короткую программу ей поставили 92,82 балла. Алина Загитова установила мировой рекорд в коротком катании и лидировала.

На данный момент Загитова лидирует.

Сейчас выступает японская фигуристка. И после Евгения Медведева.