Крушельницкий вернёт медаль Олимпиады в Пхёнчхане

Россиянин Александр Крушельницкий вернёт медаль Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане. Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Игр в дабл-миксте.

На следующий день в его допинг-пробе обнаружили мельдоний. Пресс-секретарь Федерации кёрлинга России Валентина Паринова сообщила, что спортсмену придется отдать награду из-за обнаружения запрещенного вещества в допинг-пробе.

«В любом случае, даже если бы был суд, принято было бы решение о заборе медалей, но, поскольку мы действительно признаём и не можем не признать тот факт, что у него проба – мельдоний, мы как бы подписали заявление о том, что он действительно у него есть», – сказала официальный представитель федерации в эфире телеканала «Россия 1».



