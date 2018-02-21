Крушельницкий признал факт формального нарушения антидопинговых правил
21 февраля 2018, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]
Алекандр Крушельницкий, в допинг-пробах которого после выступления на соревнованиях по кёрлингу на Олимпийских играх в Пхёнчхане был обнаружен мельдоний, отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде ( CAS) по этому делу.
Заявление спортсмена передал глава делегации «Олимпийских атлетов из России» Станислав Поздняков, передаёт ТАСС. Как объяснил Крушельницкий, он решил отказаться от проведения слушаний в CAS, так как «в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно».
Россиянин уверяет, что «никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг». «Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил», — заявил Алекандр Крушельницкий.
Крушельницкий отметил, что это «глупо отрицать» тогда, когда наличие запрещенных веществ подтвердили два допинг-теста. «Я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков», — говорится в сообщении.
Его могут лишить медали. Заседание CAS по делу о допинге намечено на завтра.
Спортивный врач Андрей Харев, который работает с нашими олимпийцами, в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube подтверждает, что после периода полувыведения Мельдония (3-6 часов) следы этого препарата в организме спортсмена могут оставаться ещё долгое время.
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