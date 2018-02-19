Федерация кёрлинга просит СКР разобраться в появлении допинга в пробе спортсмена

Федерация керлинга России (ФКР) подала заявление в Следственный комитет России с просьбой разобраться в назревающем скандале вокруг российского керлингиста Александра Крушельницкого.

Теперь следователям предстоит разобраться, каким образом запрещенное вещество могло попасть в организм спортсмена. По версии вице-президента ФКР Андрея Созина этот результат - подделка провокаторов. Адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd будут осуществлять юридическую поддержку российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом Созин сообщил ТАСС.

Ранее появилась информация, что обнаружили следы употребления запрещенного для спортсменов мельдония в двух допинг-пробах Крушельницкого.