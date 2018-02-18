25 февраля российский супертяжеловес Денис Гольцов проведет бой против болгарского бойца Атанаса Джамбазова. Поединок пройдет в Екатеринбурге и станет вторым главным событием на турнире Russian Cagefighting Championship. В интервью Денис рассказал о том, как видит свое будущее в ММА, поделился мнением об Олимпиаде, своем сопернике, предсказав исход боя россиянина Сергея Хритонова.



- У тебя серьезный соперник Атанас Джамбазов со схожим количеством боев и побед. Какую задачу поставил в период подготовки?

- Подготовку провел в родном клубе Самбо-Питер. Тренировался со своими обычными спарринг-партнерами, в штатном режиме, ничего особенно не меняли. Мы просчитали примерный технический арсенал соперника, к которому и готовимся. Преимущество перед ним в любом случае у меня в росте, и в габаритах. Думаю, что вряд ли он будет отличаться осбой скоростью. Наверняка будут и определенные заготовки, которыми он захочет поставить меня в неудобное положение. Надеюсь, что покажем хороший, зрелищный бой. После поражения у меня одна сверхзадача - вернуться на победную серию (примечание, с 2012 по 2017 года Гольцов удерживал победную серию из 14 боев). Досаднее всего было сойти с неё. Достаточно хороший и долгий путь прошли, чтобы этого достичь. Ценность каждого нового боя была не в титуле или поясе, а в том, что с каждым новым выступлением я еще больше хотел оставаться непобежденным.

- У тебя подошел к концу контракт с АСВ, какие мысли о продолжении сотрудничества? Нет ли желания подписать контракт с иностранной организацией, UFC или Bellator, к примеру?

- Сейчас контракт с ACB подходит концу, мы взяли небольшую паузу на этот бой и на чемпионат России по самбо. После отдохнем и будем думать, что дальше. На счет контракта с иностранными промоушенами, на данный момент мы не ведем переговоров. Но, это логичное желание любого бойца, который выступает, подписать контракт с иностранной топовой организацией. Конечно же, хотелось бы попасть туда, где я могу проявить себя на высшем уровне.

- Насколько удачный формат турнира «восьмерка» тяжеловесов предложил Bellator?

- Гран-при всегда во все времена было известным и удачным форматом, и «восьмерка» тем более. В «восьмерке» победителем может стать любой. Примерно силы у всех равны, участники известные с большим опытом выступлений и в Pride, Strikeforce и UFC. Поэтому очень интересно будет следить за турниром, думаю, что Федору достался очень непростой бой и соперник.

- UFC в России, зачем организации это нужен тут турнир?

- UFC нужен в России, для того, что большая часть спортсменов тут высокого уровня, вполне составляют конкуренцию Западу. У нас публика не сильно, конечно, избалована боями и жаждет большого события, тем более такой величины, который соберет топовых бойцов. Я обязательно на этот турнир пойду. Мне кажется, если соберется хороший кард, даже Олимпийского будет мало. Дай Бог, если все сложится, и в сентябре UFC действительно придет.













- Кем себя видишь через 10 лет, спортсменом или общественным деятелем?

- Хотелось бы делать то, что лучше всего получается и то, в чем разбираюсь. Это, безусловно, спорт. Общественной деятельностью так же потихоньку занимаемся.

- Что скажешь о том, что значительная часть российских спортсменов так и не получили право участия в зимней Олимпиаде?

- Политика залезла в спорт уже настолько, что банально наших спортсменов просто не пускают, и ничем это не мотивируя. Это самое печальное.

- Твой прогноз на бой Харитонова-Бельтрана, который пройдет с тобой в одном карде на турнире 25 февраля в Екатеринбурге?

- Думаю, что Харитонов выиграет за несколько минут нокаутом. Причем, хорошим нокаутом. У него есть все возможности и шансы для этого. Сергей интересен тем, что он уже очень долго выступает. Выступает давно и достаточно успешно во всех промоушенах наравне с Федором.



- Что пожелаешь своему сопернику перед боем?

- Я бы ему посоветовал насладится максимально настоящей русской зимой в Екатеринбурге, тут у него есть шанс слепить себе "спарринг-снеговика".