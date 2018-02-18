Одного из российских спортсменов на ОИ–2018 подозревают в употреблении допинга

Пресс-атташе российской делегации на Играх в Пхёнчхане Константин Выборнов сообщил, что МОК официально уведомил Олимпийский комитет РФ о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов.

Ранее сегодня газета «Спорт-экспресс» сообщила, что следы мельдония нашли в пробе керлингиста Александра Крушельницкого. Глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев сообщил ТАСС, что уже разговаривал со спортсменом и тот заверил, что ничего не принимал.