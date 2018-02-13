Мир восхищается керлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким

Мир восхищается талантом и красотой призеров Олимпиады в Пхёнчхане керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого. Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли «бронзовый матч» у команды Норвегии со счетом 8:4.

Эта бронзовая медаль стала третьей в копилке команды России на Играх в Пхёнчхане и первой в истории российского керлинга.

Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92)Фев 2, 2018 в 5:58 PST

Помимо несомненного спортивного таланта, принесшего этой супружеской паре заслуженный успех, комментаторов, журналистов и болельщиков по всему миру восхищает красота Анастасии Брызгаловой. Её уже сравнили с Анджелиной Джоли, Меган Фокс и «девушкой Бонда». «Я ничего не понимаю в керлинге, но Анастасия Брызгалова сделала меня своим фанатом», «Я думал, керлинг – это спорт для лысеющих мужчин, но увидев Брызгалову, внезапно полюбил керлинг», «Анастасия Брызгалова – новая причина полюбить зимнюю Олимпиаду», - признаются пользователи сети по всему миру. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий – супружеская пара из Санкт-Петербурга, им обоим по 25 лет. Некоторое время назад им пришлось доказывать своим тренерам, что романтические отношения не помешают, а лишь будут способствовать перспективности их дуэта. На зимнюю Олимпиаду-2018 пара приехала в статусе чемпионов мира-2016. «Олимпиада — это большой праздник. Мы долго шли к этому турниру. Мы получили возможность не только самореализоваться в мире керлинга, но и порадовать близких и всю страну своими успехами. Мы знали, что можем выиграть медали, пусть это бронза, но для нас она очень важна», - сказали спортсмены. Несомненно, что успешное выступление в Пхёнчхане прибавит немало популярности и керлингу как виду спорта, и страницам Анастасии в соцсетях. Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92)Ноя 13, 2017 в 1:14 PST