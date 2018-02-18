У керлингиста - мужа и партнера Брызгаловой - возникли проблемы с допинг-пробой

У российского керлингиста Александра Крушельницкого, который в паре с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал "бронзу" на Олимпийских играх в Пхенчхане в дабл-миксте, возникли проблемы с допинг-пробой.

О том, что в одной из допинг-проб россиянина были обнаружены следы мельдония, сообщило издание "Спорт-Экспресс". Глава Федерации российского керлинга Дмитрий Свищев опроверг информацию о допинге. По его словам, пока об этом имеются только слухи, никакого официального подтверждения о наличии мельдония нет.

Для разбирательства к керлингисту, призеру Игр Александру Крушельницкому направлены допинг-офицеры.